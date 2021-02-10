Avrupa Birliği, Rusya’ya yaptırım çağrısında bulundu

10 Şubat 2021 Çarşamba, 09:45

Rusya’da protestolara neden olan Aleksey Navalni için Josep Borrell, serbest bırakılma çağrısında bulundu. Borrell, geçen hafta gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinin ardından Avrupa Parlamentosu’nda açıklamada bulunarak Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.

"Rusya hükümeti endişe verici, otoriter bir yolda ilerliyor" ifadelerini kullanan Borrell şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Borrell, 'Rusya'nın insan hakları konusunu gündeme geldiğinde AB'yle yapıcı bir ilişki kurma niyeti bulunmadığını' belirtip, "AB'nin bir sonraki politika adımları Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar içerebilir.”

"NATO ADINA HAREKET EDEN ETKİ AJANLARI" OLMAKLA SUÇLADI

Sputnik’in aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Navalni'nin olduğu ve Rusya Adalet Bakanlığı tarafından 'yabancı ajan' listesine dahil edilen 'Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın temsilcilerini 'NATO adına hareket eden etki ajanları' olmakla suladı. Rus Birinci Kanal'a demeç veren Zaharova, dün Polonya'nın AB Daimi Temsilciliği'nde Leonid Volkov (Navalnıy'ın 'bölge seçim merkezleri' ağının yöneticisi) ve Vladimir Aşurkov (Yolsuzlukla Mücadele Vakfı İcra Direktörü) ile AB ülkeleri, ABD ve İngiltere'nin temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.