Avustralya'da hedefin altına düşen aşılanma sayısı kriz yarattı

31 Mart 2021 Çarşamba, 15:13

Avustralya'da hükümetin koronavirüs salgına karşı mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında mart sonuna kadar 4 milyon kişinin aşılanması hedefi hüsranla sonuçlandı. Avusturalya medyası ülkede yalnızca 670 bin kişinin koronavirüs aşısı olduğunu, yüzde 85 kişinin ise aşı olmayı beklediği ifade edildi. İstediği hedefi tutturamayan hükümet muhalefet tarafından sert dille eleştirildi.

HEDEF YENİDEN GÜNCELLENDİ

Avusturalya Sağlık Bakanı Greg Hunt, ülkede aşı olan kişi sayısının 670 bin olduğunu kaydetti. Hunt, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu, ulusal aşı programının tam olarak amaçlandığı şekilde hızlandığını gösteriyor" diye konuştu. Hükümet, istediği aşılama sayısına ulaşamaması üzerine yeni hedefi misan ve mayıs ayı olarak yeniden güncelledi.