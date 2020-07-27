Avusturalya'da Google'a 'veri gizliliği' suçlaması

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:56

Avustralya Tüketici ve Rekabet Komisyonu (ACCC), Alphabet’in Google’ını, kullanıcılaırn kişisel verilerini hedefli reklamcılık için kullanma iznini almak, milyonlarca para cezası istemek ve emsal teşkil etmek amacıyla suçladı.

Bu durum, ABD ve Avrupalı milletvekillerinin son zamanlarda teknoloji şirketlerinin kullanıcı verilerine nasıl işlem yapmalarına odaklanmalarıyla birlikte veri gizliliği üzerinde dünya çapında incelemelerin artmasıyla ortaya çıktı.

ACCC yaptığı açıklamada, şirketin tüketicilerin açık rızalarını almadan ve hesaplarındaki kişisel bilgileri, 2016 yılında DoubleClick ve Google teknolojisini kullanan Google dışı sitelere kullanıcıların verilerini reklam gösterimi amacıyla bilgilendirme yapmadan paylaştığını belirtti.

ACCC başkanı Rod Sims, konu ile ilgili şunları kaydetti: “Google, Avustralyalı tüketicileri Google'a bağlı olmayan web sitelerindeki internet etkinliği de dahil olmak üzere büyük miktarda kişisel bilgilerin kullanımı konusunda yanlış yönlendirdiğini düşünüyoruz.”