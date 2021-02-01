Avusturya’da Türk bilim insanı 'mutasyonlu koronavirüsü' tespit eden kit geliştirdi
Avusturya’da Procomcure Bıotech şirketi CEO’su ve kurucusu olan Prof. Dr. Kamil Önder, ‘Mutasyonlu koronavirüsü’ tespit eden PCR testi geliştirdi.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Kamil Önder, ‘Mutasyonlu koronavirüsü’ tespit eden bir PCR testi geliştirdi. Ülkede Covid-19’un İngiltere ve Güney Afrika mutasyonlu vakaların görülmesinin ardından çalışma başlatan şirket, alınan 40 numunenin 3’ünde İngiltere mutasyonu B.1.17 tespit edildiğini teyit etti.
Önder, ürettiği mutasyonlu koronavirüsü tespit eden kitin, ISO sertifikalı ve klinik onaylı (IVD-CE) olan ilk ürün olduğunu açıkladı.
“Alınan numunenin bir kısmı özellikle bu mutasyona dair analiz ediliyor" diyen Önder, "Sonuç 70-90 arasında alınıyor. Bu sayede virüse karşı büyük bir avantaj sunuyor" dedi.
HAFTADA 5 MİLYON TEST
Önder, Thalgau'daki şirketin haftada 5 milyon PCR test üretebildiğini ifade ederek, "Avusturya'da kullanılmaya başlandığını belirtti.
Önder, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ile pandeminin başından bu yana bağlantıda olduğunu ifade ederek açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:
"Birkaç şirket ile beraber PCR testleri Türkiye'ye ihraç ettiğimiz ve orada kullandığımız oldu. Tabii bu her zaman dört dörtlük çalışmadı. Çünkü bildiğiniz gibi her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de kendine göre ithalat ve ihracat kuralları var. Bilhassa tanı kitlerinde özel yasalar mevcuttur. Ve o nedenden dolayı da istediğiniz zaman istediğiniz kiti ve testi kullanamazsınız" dedi.
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