Ayasofya'da maskesiz gezen AKP'li vekil, Covid-19'a yakalandı
Ayasofya'nın açılışında maskesiz durarak, video çeken AKP'li Milletvekili Ahmet Akay, koronavirüse yakalandı.
AKP’deki COVİD-19 vakalarına bir yenisi daha eklendi. Danıştay’ın müze statüsünde camiye dönüştürülmesine karar verdiği Ayasofya Camii’nin açılışına katılan AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin ardından AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın da COVİD-19 testi pozitif çıktı.
Akay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Değerli hemşehrilerim, düzenli olarak yaptığımız Covid-19 testlerimiz negatif çıkmıştı. Ancak dün yaptırdığımız testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda evimde dinlenmekteyim ve hamd olsun sağlık durumum gayet iyi. Dualarınız esirgemeyiniz” ifadelerine yer verdi.
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