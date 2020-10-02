'Ayçiçek yağına ne kadar zam geldi biliyor musunuz?'
40 TL’ye satılan 5 kilogramlık ayçiçek yağının fiyatı bir ayda 60 TL’ye çıktı. Ayçiçeğinde ithalata bağımlılık, zamların en önemli nedeni oldu.
Eylül ayı başında 40-45 TL aralığında satılan 5 kilogramlık ayçiçek yağı fiyatı, son 1 ay içinde yüzde 50 arttı. 1 Ekim itibarıyla 55-60 TL'den satılan ayçiçek yağındaki fiyat artışının en önemli sebebi ise Türk Lirası'nın dolar karşısında hızla değer kaybetmesi.
Sözcü'nün haberine göre; Türkiye'nin yıllık 3 milyon ton ayçiçek üretimine ihtiyacı olduğunu söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bunun 1.8 milyon tonunun ithal edildiğini, bu nedenle döviz kurlarındaki hareketlerin yağ fiyatlarına doğrudan yansıdığını ifade etti.
1 MİLYAR DOLAR KAYIP
Yılda en az 1 milyar doların ayçiçek ithalatına gittiğini belirten Gaytancıoğlu, bu paranın çiftçilere verilmesi gerektiğini vurguladı. Gaytancıoğlu, “Yerli üreticiyi desteklemekten başka çare yok. İthalat maliyetini yerli üreticiye aktardığımızda yani ithalata ödediğimiz fiyatı yerli üreticiye verdiğimizde inanın sorun kendiliğinden çözülecek” dedi.
ENFLASYON DİZGİNLENEMEZ
Kuraklık ve pandemi nedeniyle ülkelerin stokçu politikalar yürütmesinin ayçiçek fiyatını artırdığını söyleyen Okan Gaytancıoğlu, döviz kurlarının artmasıyla da fiyatların iyice yükseldiğini belirtti. Gaytancıoğlu, “Üretebileceğiniz ürünlerde dışa bağımlılık sizi perişan edebilir. Ne gıda enflasyonunu dizginleyebilirsiniz, ne üreticinizi, ne de tüketicinizi memnun edersiniz. Memnun olanlar sade size ürün satanlardır” dedi.
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