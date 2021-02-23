Aydın'da bir günde 3 kişi canına kıydı: Göçmen, müdür öğretmen..

23 Şubat 2021 Salı, 17:19

Aydın'da bir günde 3 kişi yaşamına son verdi. Hayatına son verenlerden birinin öğretmen, birinin müdür ve birinin de göçmen olduğu öğrenildi.

BİR ÖĞRETMEN, BİR MÜDÜR, BİR GÖÇMEN...

Edinilen bilgiye göre, Aydın Geri Gönderme Merkezi’nde Afgan uyruklu Sayyid Ümit Sadat yaşamına son verdi. Gencin 19 yaşında olduğu öğrenildi.

Bir diğer intihar ise, Efeler’e bağlı Yedi Eylül Mahallesi Bağkur evlerinde yaşandı. İlçedeki bir okulda bilgisayar öğretmenliği yapan Gizem İlanbey (33) 5’inci kattan kendini aşağı attı. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. İlanbey’in depresyon ilacı kullandığı öğrenildi.

Koçarlı’da bir metal fabrikasında müdürlük yapan 41 yaşındaki İbrahim Ç. iş yerinde yaşamına son verdi. Ç. evli ve 2 çocuk babasıydı.



BİR GÜNDE 3 İNTİHAR

Aydın Kulisi haber sitesinde yer alan habere göre; Aydın’da 24 saat içinde yaşanan üç intihar olayı, tedirgin etti. İntiharlarla ilgili soruşturma başlatıldı.