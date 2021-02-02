Ayhan Bilgen de ‘yeni anayasa’ tartışmalarına katıldı
Tutuklu bulunan HDP’li Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Erdoğan’ın tartışmaya açtığı ‘yeni anayasa’ gündemi hakkında “Geçmiş kavgalara değil, yeni bir gelecek kurmak için ileriye bakmalıyız. Anayasa tartışma süreci bile Türkiye için değerlidir” dedi.
Tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan HDP’li Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni anayasa’ çağrısı ardından açıklama yaptı. Bilgen, “Geçmiş kavgalara değil, yeni bir gelecek kurmak için ileriye bakmalıyız” dedi.
Bilgen’in Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Yeni Anayasa tüm siyasi partilerin topluma 40 yıllık borcudur. Toplum sözleşmesi gelecek inşasının alt yapısıdır. Geçmiş kavgalara değil, yeni bir gelecek kurmak için ileriye bakmalıyız.
Sistem tartışmaları ve parti hesaplarına kurban edilmeyecek, hak temelli ve denge denetleme gibi evrensel değerlere odaklı bir Anayasa toplumsal ihtiyaçtır. Hukuk iyileştirilmeden ekonomi geliştirilemez.
Mevlana, Şems’in geldiğini müjdeleyen kişiye hırkasını hediye ettiğinde yalan olabilir diye uyardıklarında, “Ben yalanına hırkamı veriyorum, gerçeğine başımı veririm” demişti. Anayasa tartışma süreci bile Türkiye için değerlidir.
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