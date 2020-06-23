AYM, 7 yılda 2 bin 299 başvurucuya 67 milyon TL tazminat ödedi

23 Haziran 2020 Salı, 02:00

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bireysel başvuruculara hak ihlali kararları nedeniyle bugüne kadar 67 milyon TL tutarında tazminat ödediği ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Verilen hak ihlallerindeki yüksek oran ve yüksek tazminat miktarı, vatandaşların mahkemelere olan güveninin neden bu kadar düşük olduğunu kanıtlar nitelikte” dedi.

CHP’li Özel’in, AYM’ye yapılan başvurularla ilgili soru önergesine yanıt veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yüksek Mahkeme’ye yapılan başvurularla ilgili istatistikleri paylaştı. Buna göre, AYM’ye bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den 2019 yılı sonuna kadar 253 bin 120 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 44 bin 65’i halen derdest iken 200 bin 694 başvuru karara bağlandı.

İHLALLERE 67 MİLYON TL

Yüksek Mahkeme, 8 bin 361 başvurucunun hakkının ihlal edildiğine hükmederken ihlal tespiti yapılan başvurulardan 2 bin 299’unda tazminata hükmedildi. 39 milyon 265 bin 836 TL manevi, 27 milyon 735 bin 754 TL maddi olmak üzere toplam 67 milyon 1591 TL tazminata hükmedilirken bu tutarın 65 milyon 790 bin 140 TL’si ödendi. Ayrıca bu başvurulardan 7 milyon 622 bin 822 TL tutarında yargılama giderine de hükmedildi.

Özel, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yargı krizinin yaşandığı bir dönemden geçildiğine işaret ederek “Türkiye’de yargıya güven, tarihin en düşük noktasında. Yargıya güven duyulmamasının sebebi, adil yargılama hakkının ihlal ediliyor olmasıdır” dedi. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın, Yüksek Mahkeme’ye yapılan bireysel başvuruların yüzde 52.1’inin adil yargılanma hakkının ihlaline ilişkin olduğunu ifade ettiğini anımsatan Özel, Bakan Gül’ün açıkladığı verilerin ihlal iddialarını kanıtlar nitelikte olduğuna dikkat çekti.

‘YARGIYA MÜDAHALE VAR’

İktidarın yargıya müdahale ettiğini söyleyen Özel, “Bu müdahale, mahkemelerce evrensel hukuk ilkelerinin değil, yürütme organının görüşlerinin dikkate alındığı bir gerçekle ülkemizi yüz yüze getirmektedir. Mahkemelerce verilen hatalı kararların bir bölümünün AYM eliyle bozuluyor olması olumlu karşılanabilir. Ancak geciken adaletin adalet olmadığı ilkesini hatırlatarak yargıdaki siyasallaşmanın bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir. İktidar partisinin yargının temel sorunlarını çözmek yerine, savunma mesleğinin temsilcisi barolara müdahaleye hazırlanması, yürütme organının yargıyı tamamen kontrolüne alma isteğini deşifre etmektedir” değerlendirmesini yaptı.