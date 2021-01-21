AYM'den siyasetçiye hakarete 'ifade özgürlüğü' kararı

21 Ocak 2021 Perşembe, 12:21

AYM'nin karara bağladığı dava dosyasına göre, sosyal medyada U.C.A isimli kişi, aktif siyaset yapan eski Kemer Belediye Başkanı M.G. için "imar rant hırsızı" suçlamasında bulundu.

M.G. kendisine yönelik yazılan ifadelere ilişkin U.C.A. hakkında 2017'de "hakaret suçundan" cezalandırılması istemiyle şikayette bulundu. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurucunun cezalandırılmasını talep etti.Yargılamayı yapan Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 2018'de başvurucuya 7.080 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

"KAMU GÖREVLİSİ, AĞIR ELEŞTİRİLERE KATLANMALI"

U.C.A'nın karara itirazı üzerine, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, "imar rant hırsızı" sözlerini "ağır eleştiri" sayarak, M.G.'nin kamu görevlisi olarak "ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğü olduğuna, suçun oluşmadığına, beraat kararı verilmesi gerektiği" gerekçesiyle hükmün onanmasına karar verdi.

Kararda, U.C.A'nın sosyal medya paylaşımını yaptığı dönemde, "M.G.'nin rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından gözaltına alınıp serbest bırakılması, iki ayrı mahkemede yargılamaların devam ediyor olması ve hakkında FETÖ veya Paralel Devlet Yapılanması (PYD) üyeliği suçundan Cumhuriyet Savcısı tarafından fezleke düzenlenmesi iddiaları kamuoyunu meşgul etmiştir. Yargılama sonucunda irtikap suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat etmiş, FETÖ/PDY üyeliği suçunda da delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"HAKARET İÇEREN HİÇBİR İFADE YOK"

U.C.A. isimli kişi, kararı öğrenince AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. U.C.A, "Paylaşımda hakaret içerikli hiçbir ifadenin bulunmadığını, 'imar rant hırsızı' ifadeleri ile M.G. hakkında rüşvet ve irtikap suçlarından devam eden davalarla ortaya çıkan somut olguları dile getirmeye çalıştığını" söyledi.

AYM, sosyal medya kullanıcısı U.C.A.'nın iddialarının, "bir bütün olarak ifade özgürlüğü kapsamında incelenmesi gerektiğini" değerlendirdi. AYM, U.C.A'nın başvurusunda, "İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine, başvurucuya 6 bin TL manevi tazminat ödenmesine" oybirliğiyle karar verdi.