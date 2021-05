Ayvalık'ta deniz emekçilerinden barınak tepkisi

27 Mayıs 2021 Perşembe, 15:09

Fırtınanın ardından batan tekneleri nedeniyle maddi kayba uğrayan Ayvalıklı deniz emekçileri, Ayvalık Tabiat Platformu’nun katkılarıyla, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenledikleri toplantıda tepkilerini dile getirdi. Çok sayıda amatör balıkçı ile vatandaşların da katıldığı toplantıya Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Aliağa Deniz Ticaret Odası Başkanı Adem Şimşek ve Belediye meclis üyeleri destek verdi.

Ayvalık Tabiat Platformu Deniz Emekçileri adına basın açıklaması Deniz Devrim Kiremitçi tarafından okundu. 21 Mayıs sabahı Ayvalık’ta büyük bir felaketin yaşandığını ve 100’ün üzerinde irili ufaklı teknenin parçalandığını hatırlatan Kiremitçi şunları söyledi:

TÜM ZARARLAR KARŞILANMALI

“Açıkça duyuruyoruz: Bu felakete yol açan sebep sadece sert esen kasırga değildir. Ayvalık’ta teknelerimizi koyacak güvenli bir barınağımız yok. Zamanında Ayvalıklı denizcilerin kullandığı liman özelleştirilerek lüks yatlar için marina haline getirildi. Çok küçük miktarda teknenin sığınabileceği Cunda’daki balıkçı barınağı da bugün tamamen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsis edilmek isteniyor. Ayvalık’ta bin 500’e yakın teknenin barınabileceği tek bir güvenli yer yok. On yıllardır her seçim döneminde barınak sözü veren siyasilerin bütün sözleri ne yazık ki yalan çıktı. Defalarca söz verilen barınak bir türlü inşa edilmedi. İşte 21 Mayıs sabahı yaşadığımız felaketin esas sebebi budur. Ekmeğini denizden çıkaran pek çok arkadaşımız ekmek teknesini kaybetmiştir. Denize sevdalı, kıt kanaat geçinirken artırdığı üç-beş kuruşla tekne almış, evine balığını o teknelerle götüren amatör denizciler belki de tek varlıklarını yitirmiştir. Biz Ayvalıklı denizciler artık bu gidişin son bulmasını istiyoruz. Her sene canımız yanıyor. Açık ve net iki talebimiz var: Ayvalık’ta talebi karşılayabilecek bir barınak derhal planlanmalı, inşasına ise hemen başlanmalıdır. Bunun için denizi ve rüzgarları iyi bilen deneyimli balıkçıların mutlaka görüşü alınmalıdır. Yaşadığımız son felaket bir afettir. Bu afette teknelerini kaybeden ve tekneleri hasar gören tüm denizcilerin, balıkçı, ticari, amatör ayırt edilmeden tüm zararları tazmin edilmelidir. Büyük holdinglere kaynak ayıran hükümetin, geçim kaynağını ve çoğu durumda tek varlığı olan teknesini kaybeden afetzede denizcilere kaynak ayırması zor olmasa gerektir. Taleplerimizi içeren dilekçemizi mülki idareye ileteceğiz.”

'ÇOK SAYIDA BARINAĞA İHTİYAÇ VAR'

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, iki yıl önce göreve başladığı gün balıkçı barınağı konusunu gündeme aldıklarını hatırlattı. Barınak işinin devlet yatırımı ve prosedürün çok uzun soluklu olduğunu dile getiren Başkan Ergin şöyle konuştu:

“Balıkçı barınağı konusu Büyükşehir meclisi dahil her türlü ortamda dile getirdik Gündemimize aldık yazışmaları tamamladık. Tekne sayımız sürekli olarak artıyor. Denizden ekmek yiyen balıkçılar, turizmciler var. Felaket gösterdi ki, yaşandıktan sonra acilen çözülmesi gündeme getirildi. Çok yakınımızda Erdek’te 12 barınak var, hemen her köyün barınağı var. Bizim eksiğimiz neydi? Uzun zamandır kendimizi anlatamadık diye düşünüyorum. Bu işin acil çözümlenmesi gerekir. Güvenli limanlar olsa, yatırımcı sayısı da artar. Ayvalık’ta birden fazla limana ihtiyaç var. Barınak yapılması için el birliğiyle bunu başaracağız, süreç hızlandı. Geçtiğimiz gün bakanlıklardan müdürler geldi. Önümüzdeki hafta da gelecekler ve yer konusu netleşecek. Barınak konusunu kamuoyunda güncel olarak tuttuğumuz sürece bu işi çok daha kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyorum. Bize devlet desin ki, sen de maliyet anlamında işin içinde ol. Biz hazırız. Ayvalık’a birden fazla barınak yapılmalı. Altınova’ya, gezi teknelerine, balıkçılara ayrı olmak üzere çok sayıda barınak yapılmalı. Bu birliktelikle başaracağımıza inanıyorum.”