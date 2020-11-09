Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi'nden AFP'ye röportaj tepkisi
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı AFP'ye tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Mustayev, "İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte" ifadesini kullandı.
Rahman Mustafayev AFP haber ajansına röportajını yayınlamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Röportajımı yayımlamayı kabul etmeyen Agence France Presse (AFP) ve (muhabir) Didier Lauras'a yazık. Bize söz vermeyi ve yazılarımızı yayımlamayı reddeden Le Figaro ve diğer medyalara yazık. İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte" ifadesini kullandı.
Büyükelçi, Lauras'ın kendisine ve Olivier isimli birine gönderdiği mailin görselini de paylaştı. Mailde, "Konuşmaların içeriği göz önüne alındığında, haber yapmamayı karar verdik. Bahsettiği suçlamalar doğrulanamadı" ifadesine yer verildi.
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