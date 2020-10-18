BAE Hoşgörü Bakanı bir kadını taciz etti iddiası

18 Ekim 2020 Pazar, 11:55

İngiltere'de bir kadın, BAE Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan'ı cinsel saldırıyla suçladı. The Sunday Times'ın haberine göre, 32 yaşındaki Caitlin McNamara, 69 yaşındaki Al Nahyan'ı polise şikayet etti.

Saldırı, bu yıl Sevgililer Günü'nde, McNamara'nın Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali'nin açılış hazırlıklarını görüşmek üzere çağrıldığını düşündüğü Nahyan'ın özel bir adadaki villasında gerçekleşti.

HER ŞEYİ KONTROL EDİYORDU

McNamara, olaya ilişkin "Korkmuştum. Kendilerini kaçıranlar ve hapis tutanların elinden kurtulmaya çalışan Dubaili prenseslere ne yaptıklarını biliyordum. Bu adam, hayatımın her yönünü kontrol ediyordu, uçuşlarım, vizem gibi. Gücünü ve etkisini bilecek kadar (BAE'de) yeterince zaman geçirmiştim" dedi.

Villadan kaçan McNamara, doktor annesini arayarak tıbbi tavsiye alırken ülkeden ayrılma planları yaptı.

Bu sırada Bakan McNamara'yı aramaya devam etti. Telefon kayıtları, olaydan sonraki gün Nahyan'ın 14 kez aradığını ve 16 Şubat Pazar günü de mesaj gönderdiğini ortaya koydu.

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU YAŞIYOR

Mağdur kadın, görüştüğü konsolosluk yetkililerinin, kendisine ülkeyi terk etmesi ve polise şikayette bulunmaması, aksi halde gözaltına alınabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu öne sürdü.

Hazırlığında görev aldığı festivalin gerçekleşmesine iki gün kala, 23 Şubat'ta BAE'den ayrılıp Umman'a geçen McNamara, 5 Mart'ta ülkesi İngiltere'ye döndü.

DÜNYANIN EN ZENGİN KRALİYET AİLELERİNDEN

69 yaşındaki Nahyan, Abu Dabi emiri ve BAE Devlet Başkanı olan Halife bin Zayid Al Nahyan'ın da üyesi olduğu aileye mensup.

Business Insider'a göre, dünyanın en zengin dördüncü kraliyet ailesi olan Nahyan ailesinin İngiltere'de birçok mülkü bulunuyor. Ailenin diğer bir üyesi Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan, Premier Lig kulüplerinden Manchester City'nin sahibi.