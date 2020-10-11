BAE'li bakan Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığı: 'İstikrarsızlık unsuru'

11 Ekim 2020 Pazar, 10:27

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığını gündeme getirdi.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Gargaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Katar ziyareti sırasında, Türk ordusunun Körfez ülkelerini bir bütün olarak istikrara kavuşturmaya çalıştığını belirttiği açıklamasına atıf yaparak "Bu açıklama Türkiye'nin bölgesel rolü ile tutarsızdır" dedi.

'NEGATİF KUTUPLAŞMAYA NEDEN OLDU'

Sputniknews'te yer alan habere göre Gargaş, Erdoğan'ın sözleri hakkında "Açıklamada dikkatler ziyaretin ekonomik nedenlerinden uzaklaştırmaya çalışılıyor ve açık olmak gerekirse Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölgemizde bir istikrarsızlık unsuru" ifadelerini kullandı.

"Arap Körfezi'ndeki Türk askeri varlığı acil bir durumdur ve bölgede negatif kutuplaşmaya katkıda bulunmaktadır" diye kaydeden BAE'li bakan, "Bölgesel garnizonlara ve bir önceki yüzyıla dayanan kolonyal ilişkileri yeniden üretmeye ihtiyacımız yok" değerlendirmesinde bulundu.