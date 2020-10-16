Bağcılar'da trafik ışıklarında cam silen çocuk, kamyon altında kalarak öldü
Bağcılar'da trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk kamyonun altında kalarak öldü.
Kaza saat 11.00 sıralarında Bağcılar Birlik Caddesi'nin Çiftlik Meydan bağlantısındaki trafik ışıklarında meydana geldi.
Kamyon sürücüsü Murat K., trafik ışıklarından hareket ettiği sırada orada bekleyen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Bakri Ancilini isimli çocuğu iddiaya göre fark etmedi. Trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen Bakri Ancilini bir anda kamyonun altında kaldı. Kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçen 8 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan yakınları da olay yerine geldi. Çocuğun bazı yakınları sinir krizi geçirdi.
"HER GÜN OLUYOR"
Kazayı gören Murat Doğan "Çocuk koştu, araba da buradan geldi. Çocuk birden kaldırımdan düştü, araba ezdi çocuğu. Çocuğun arabanın altında kaldığını gördük. Her gün burada kaza oluyor. Küçük çocuklar geliyor burada cam siliyor, su satıyorlar" diye konuştu.
Suriyeli çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kamyon sürücüsü Murat K. gözaltına alınıp polis ekiplerine götürüldü.
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