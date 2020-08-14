Bakan Akar ve komuta kademesi Oruç Reis'i izliyor
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Oruç Reis'i koruyan askeri gemileri komuta eden Donanma Komutanlığı'ndan Oruç Reis'i izliyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Donanma Komutanlığı'na geldi. Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 30 Ağustos itibarıyla oramiralliğe terfi eden Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
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