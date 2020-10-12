Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek açıklaması
Bakan Akar Karabağ'da yaşanan son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada ''Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz.'' dedi.
Milli Savunma Bakanı Huusi Akar, kendi topraklarını işgalci Ermenistan'dan geri almak için mücadele veren Azerbaycan'a yeni bir destek açıklaması yaptı.
Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar.
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