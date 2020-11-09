Bakan Albayrak’ın istifa haberi sonrası Resmi Gazete yayınlandı

09 Kasım 2020 Pazartesi, 01:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Resmi Gazete'nin 9 Kasım 2020 Pazartesi tarihli mekürrer sayısında Berat Albayrak'ın istifası yer almadı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal paylaşım sitesi Instagramı hesabından paylaştığı istifasının ardından gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve Saray’a çevrildi.

9 Kasım Pazartesi’nin ilk saatlerinde ne Cumhurbaşkanlığı’ndan ne de AKP’nin resmi hesaplarından Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan gözlerin çevrildiği Resmi Gazete’nin 9 Kasım 2020 tarihli mekürrer sayısında ise Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifası ve kabine değişikliğine dair bir bilgi yer almadı.