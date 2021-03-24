Bakan Elvan'dan bebek maması itirafı: 'İstisna yok'

24 Mart 2021 Çarşamba, 10:35

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a yönelttiği soru önergesi ile 2015-2020 yılları arasında yurttaşların ödediği vergiyi, asgari ücretli üzerindeki vergi yükünü ve bebek bezi, bebek mamasından alınan vergiyi sordu.

Bakan Elvan, önergeye verdiği yanıtta, Gelir Vergisi Kanunu’na atıfla “Fazla gelir elde edenler için daha yüksek vergi oranları, daha az gelir elde edenler için daha düşük vergi oranları uygulanmaktadır” dedi.

Bakan Elvan verdiği yanıtta asgari ücretliye asgari geçim indirimi uygulandığını aktararak, “Asgari ücretlinin vergi tarifesinin ikinci dilime girmesinden kaynaklanan kaybı giderilmekte ve asgari ücretin 2021 yılı için 2 bin 825 lira 90 kuruşun altına düşmemesi sağlanmaktadır” dedi.

Üç çocuklu asgari ücretli çalışanın gelirinin büyük bir kısmının vergi dışı kaldığını vurgulayan Elvan, “Gelir vergisi yükü aylık olarak sıfıra kadar indirilmiş olmaktadır” dedi.

“BEBEK MAMASINDA VERGİ VAR”

Bakan Elvan, bebek maması ve bebek bezinden alınan vergiye ilişkin ise Katma Değer Vergisi Kanunu’na atıfta bulunarak, “Kanunda istisna uygulanacak teslim ve hizmetler belirlenmiş olup, önergeye konu edilen bebek bezleri ve devam sütleri başta olmak üzere bebek ürünleri teslimine ilişkin olarak anılan kanunda herhangi bir istisna hüküm bulunmamaktadır” yanıtını verdi.