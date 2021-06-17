Bakan Gül'den, 'mafyadan para alan siyasetçi' açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası ile ilgili “Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir” dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekillerinin soruları üzerine, 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir siyasetçinin mafyadan aylık 10 bin dolar aldığı' yolundaki açıklamalarıyla ilgili şöyle konuştu:
"Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir. Ciddi bir iddia varsa adliyeler açıktır. Kim hangi bilgi belgeyi verecekse cumhuriyet savcılarının kapısı açıktır. Yargı mensuplarının görevi suçla mücadele anlamında iddiaların üzerine gidip değerlendirmektir. Suç varsa, delillerle ortaya konuyorsa yargıdan beklenen hukukun gereğini yerine getirmesidir. Karakter suikastıyla ilgili bizim insanımızın lekelenmeme hakkı vardır"
Algı operasyonlarıyla kimsenin bir şey elde edemeyeceğini söyleyen Gül, "Suç ihbarı Cumhuriyet savcılarına tanınan yetkidir, hiçbir kurum, 'dava aç açma' diye telkinde bulunamaz" dedi.
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