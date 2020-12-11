Bakan Koca, 4 ilde vaka sayısının düştüğünü açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te günlük vaka sayısının yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de ise yüzde 25 düştüğünü bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla çevrim içi görüşerek, durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.
"Gaziantep'te günlük vaka sayısı yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de yüzde 25 düştü." ifadesini kullanan Koca, şunları kaydetti:
"Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor. Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor. Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız."
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Bursa'da deprem
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Bursa'da deprem
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto