Bakan Koca: Koronavirüs, sosyal sınıf ayrımı yapmıyor

21 Temmuz 2020 Salı, 12:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında yurttaşları Covid-19 konusunda uyardı.

Bakan Koca'nın Twitter paylaşımı şu şekilde;

"Kovid-19’la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım. Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim. Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor."