Bakan Koca: Koronavirüs, sosyal sınıf ayrımı yapmıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kovid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım' mesajını paylaşarak yurttaşları, salgının sosyal sınıf ayrımı yapmadığı yönünde uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında yurttaşları Covid-19 konusunda uyardı.
Bakan Koca'nın Twitter paylaşımı şu şekilde;
"Kovid-19’la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım. Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim. Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor."
Video Haberler
- Kadına şiddet bitmiyor! Bu görüntüler Erzurum'dan
- Ahmet Kaya açıklaması: Allah benim belamı versin!
- Antalya'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
- İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada
- İstanbul'da yolcu otobüsü benzinliğe böyle daldı
- Esenler’de dehşet anları: Klima bomba gibi patladı
- İETT otobüsünde yaşandı! O anları böyle kaydetti
- Görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı böyle yerleştirmiş
- Bir anda aracın içine girdi! Ekipler harekete geçti
- Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti