Bakan Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili anne ve babalara sosyal medyadan çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2021 Salı, 14:46
Bakan Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül çağrısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ebeveynlere çağrıda bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI.15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" 

"BABALARA 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer"


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