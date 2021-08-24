Bakan Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül çağrısı

24 Ağustos 2021 Salı, 14:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ebeveynlere çağrıda bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI.15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer"

ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021

"BABALARA 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer"