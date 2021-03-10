Bakan Koca’dan dikkat çeken uyarı

10 Mart 2021 Çarşamba, 08:24

Koronavirüs Türkiye’de 2,6 milyon can aldı. Aşılar yapılmaya devam ediyor...

Yeni normalleşme dönemine geçilirken, hasta sayılarının yükselmesi de endişe yaratıyor. Türkiye’de bugün korona virüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 755 kişi de hastalığa yakalandı.

Bugün Türkiye genelinde test yapılan yurttaş sayısı 140 bin 828 olurken, toplam hasta sayısı ise 2 milyon 807 bin 387 oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, “Sınırlarımızı koruyalım. Virüsün ne zaman saldıracağı belli olmaz” dedi.

