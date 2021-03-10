Bakan Koca’dan dikkat çeken uyarı
Koronavirüs can almaya devam ediyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Virüsün ne zaman saldıracağı belli olmaz” dedi.
Koronavirüs Türkiye’de 2,6 milyon can aldı. Aşılar yapılmaya devam ediyor...
Yeni normalleşme dönemine geçilirken, hasta sayılarının yükselmesi de endişe yaratıyor. Türkiye’de bugün korona virüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 755 kişi de hastalığa yakalandı.
Bugün Türkiye genelinde test yapılan yurttaş sayısı 140 bin 828 olurken, toplam hasta sayısı ise 2 milyon 807 bin 387 oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, “Sınırlarımızı koruyalım. Virüsün ne zaman saldıracağı belli olmaz” dedi.
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