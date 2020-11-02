Bakan Koca'dan 'Elif' paylaşımı: Hayat bir kez daha kazandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında AFAD’a göre 6.6, Kandilli’ye göre ise 6.9 büyüklüğündeki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin, "Hayat bir kez daha kazandı" dedi.

DHA
02 Kasım 2020 Pazartesi, 09:35
Bakan Koca'dan 'Elif' paylaşımı: Hayat bir kez daha kazandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Elif'in kurtarılma görüntülerini paylaşan Bakan Koca, "Hayat bir kez daha kazandı. İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız" ifadesini kullandı.


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