Bakan Koca'dan ikinci doz aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz koronavirüs aşısını yaptıranların ikinci doz aşısını da yaptırmaları için çağrıda bulundu.

DHA
26 Ağustos 2021 Perşembe, 15:30
Bakan Koca'dan ikinci doz aşı çağrısı
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bunca vaka, bunca ölüm varken birinci doz aşısını olan hiç ikincisini ihmal eder mi?" dedi.


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