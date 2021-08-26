Bakan Koca'dan ikinci doz aşı çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz koronavirüs aşısını yaptıranların ikinci doz aşısını da yaptırmaları için çağrıda bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bunca vaka, bunca ölüm varken birinci doz aşısını olan hiç ikincisini ihmal eder mi?" dedi.
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