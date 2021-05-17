İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğunu ifade eden Muş, "Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır" ifadesini kullandı.
Bakan Muş: 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon lira destek verilecek
Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibe desteklerine ilişkin bilgi verdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verileceğini bildirdi.
Muş, Twitter hesabından, Erdoğan'ın, esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu. Her daim esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Muş, hibe desteklerine ilişkin şunları söyledi:
"1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.
İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır."
1 Milyon 384 Bin'den fazla esnaf ve sanatkarımıza iki ayrı grup halinde 4 Milyar 622 Milyon liralık hibe desteği sağlayacağız.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 17, 2021
Birinci grup 5 bin, ikinci grup 3 bin
hibe desteği alacak.
Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz..
Hayırlı olsun.. pic.twitter.com/8NGGjcRCgJ
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e yakın popçular
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Bari İsmail Türüt’le Seda Sayan istifa etsin!
- Malatya kalecisinden Muslera'ya şok sözler
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu