Bakan Muş: 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon lira destek verilecek

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 23:15

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verileceğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından, Erdoğan'ın, esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu. Her daim esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Muş, hibe desteklerine ilişkin şunları söyledi:

"1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır."

1 Milyon 384 Bin'den fazla esnaf ve sanatkarımıza iki ayrı grup halinde 4 Milyar 622 Milyon liralık hibe desteği sağlayacağız.



Birinci grup 5 bin, ikinci grup 3 bin

hibe desteği alacak.



Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz..



Hayırlı olsun.. pic.twitter.com/8NGGjcRCgJ — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 17, 2021