Bakan Pakdemirli'den gençlere: Mutlaka ve mutlaka siyasi partilerde yer alın

10 Şubat 2021 Çarşamba, 15:08

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'de Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Balıkesir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasında "Pandemi başladığında aklıma ilk gelen sorulardan biri şu olmuştu; Eğer Türkiye'nin başında AK Parti dışında herhangi başka bir iktidar olsaydı, halimiz nice olurdu?" diyen Bakan Pakdemirli, "Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta bugün dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik? Veya eğitimde halimiz nice olurdu? Pandemide gıda ile ilgili problem yaşanmamasını hangi partiye sağlayabilirdi? Cevap, hiçbiri. Bu soruların cevabı da AK Parti'nin önemini ortaya çıkarıyor, sizlerin, teşkilatlarımızın önemi ortaya çıkarıyor" dedi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapılacak seçimlerin önemine işaret eden Pakdemirli, şunları söyledi:

"2023 seçimleri bana göre Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri hatta en önemlisi diyebiliriz. Türkiye bir sistem değiştirmiştir. Bu sistemin oturması için en az bir 5 yıl daha iktidara hem talip olup hem de iktidarı almamız gerekiyor. Bu son derece önemli, o yüzden bu seçime bizi götürecek olan il yönetimimizin sizin sırtında çok önemli bir sorumluluk var. Yani sizlerin, bu teşkilatın üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. Yaptıklarımızı mutlaka daha iyi anlatmamız, hizmetlerimizi hatırlatmamız, ikna için de etkin yollar kullanmamız artık boynumuzun borcu. Ben inanıyorum ki 2023 seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkacağız ve 2028 ve 2033'ün de temellerini atacağız"

"MUTLAKA SİYASİ PARTİLERDE YER ALIN"

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine de değinen Pakdemirli, "Bana göre, millet iradesinin tecelli adresi sokaklar değildir. Elbette herkesin bir yerde toplanma, konuşma, protesto yapma hakkı vardır ama hamam böceği terör örgütleri bu işin içine girdiği zaman, aklıselim her vatandaşımız, mücevherimiz olan, hazinemiz olan gençlerimiz, kendini bu işlerin içerisinden çekmelidir. Gençlerimizin adresi siyasi partilerdir. Gençlerimiz beğendiği partiye gidebilirler, AK Parti'ye gelebilirler, buraya davet ediyoruz ama gönüllerinde hangi parti varsa oraya gidip bu partinin içerisinde projelerini, kendileri ile ilgili, Türkiye ile ilgili iddialarını ortaya koyup, bunları halka vatandaşa anlatarak, iktidar yolu bu ülkede açık. Bu ülkede 100 yıldır bu yol açık, her vatandaşa açık. Ben gençlerimize, yüreğinde Türkiye ateşi yanan gençlerimize mutlaka ve mutlaka partilerde yer almalarını tavsiye ediyorum" dedi.