Bakan Pakdemirli'den 'su odaklı' üretim açıklaması

11 Şubat 2021 Perşembe, 00:45

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti Balıkesir 7’nci Olağan İl Kongresi’nin ardından Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Projesi Küçükbaş Hayvan Dağıtım Programı'na katıldı. Programda, koyun yetiştiriciliği eğitimi alarak sertifikalandırılmış 25 kadın girişimciye, 15'er baş Karacabey merinos koyun ve birer koç için çekleri takdim edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli burada yaptığı konuşmada suyun daha az olduğu bir döneme girileceği uyarısını yaptı. Su odaklı üretim yapılması gerektiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Türkiye’de bugün maalesef yediğimiz etin yüzde 10’u küçükbaş, yüzde 90’ı büyükbaştan geliyor. Dünyadaki bütün hesap mekanizmaları şunu söylüyor bize. Büyükbaş hayvanla ilgili üretim yaparsan yüzde 70 dünyadaki su kaynaklarını tüketirsin. Biz 2019’da tarım orman şuramızı yaptık. Burada su odaklı üretim yapılması tavsiye edildi. İşte bu sene su az.

Şu an Balıkesir biraz daha iyi gidiyor. Geçen seneye göre yüzde 10-15 daha fazla yağış almış durumda ama birçok ilimizde bu rakamlar tam tersi. Yani suyun daha az olduğu bir döneme gireceğiz. Özellikle 2035 sonrasında su odaklı üretim yapmamız lazım. Su odaklı üretim, sadece tarımsal ürünlerde olmuyor. Aynı zamanda hayvancılık alanında da suyu daha az tüketen, coğrafyanızın üretime daha müsait olduğu alanlarda üretim yapmanız lazım. Bir yandan tüketimi doğru yere yönlendirmek gerekiyor. Küçükbaşın eti daha lezzetli, kaliteli ve sağlıklı. O yüzden bu coğrafyanın alışkınlığı olan küçükbaş et tüketimine, tüketici seviyesinde teşvik etmemiz, alıştırmamız ve bu üretimi de artırmamız lazım” dedi.











