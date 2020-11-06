İzmir'e Saray'ın bir günlük harcaması kadar destek!

06 Kasım 2020 Cuma, 15:11

İzmir'de depremden etkilenen yurttaşlara, Saray'ın bir günlük harcamasının yarısı kadar destek veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.

SARAY’IN GÜNLÜK HARCAMASI 10 MİLYON LİRA

Sayıştay raporuna göre; 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı’nın yıllık harcaması bir önceki yıla göre 4 kat artışla 3.6 milyar TL olurken, Cumhurbaşkanlığı, günde ortalama 10 milyon lira harcadı.

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