Bakan Selçuk: Harp ve vazife malullerimizin ek ödemelerini yarın yapacağız

21 Ocak 2021 Perşembe, 10:27

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını, bu kapsamda 59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Harp ve vazife malullerine yapılacak ek ödeme tutarlarının 3 bin 647 lira ile 6 bin 631 lira arasında değiştiğini kaydeden Bakan Selçuk, "2020 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerine gönderilerek yarın ödenecek" dedi.