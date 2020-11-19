Bakan Soylu açıkladı: Terörist sayısı 340'ın altına düştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.
Bakan Soylu şunları söyledi;
Yurt içinde PKK’nin defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur.
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