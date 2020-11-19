Bakan Soylu açıkladı: Terörist sayısı 340'ın altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2020 Perşembe, 16:02
Bakan Soylu açıkladı: Terörist sayısı 340'ın altına düştü
Abone Ol google-news

Bakan Soylu şunları söyledi;

Yurt içinde PKK’nin defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler