Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 138 milyon liralık destek ödemesi erkene alındı

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:24

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram dolayısıyla Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerini öne çektiklerini açıkladı.

Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle SED hizmeti kapsamında il müdürlüklerince 2020 yılı Ağustos ayı için gerçekleştirilecek ödemelerin bugün yapılacağını söyledi.

Bakan Selçuk, “Bayram öncesi SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, “Çocuklarımızın ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.