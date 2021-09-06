Bakanlık metro simgesini değiştirdi, İBB tepki gösterdi

06 Eylül 2021 Pazartesi, 14:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "İstanbul’da metronun yeni simgesi!" notunu düşerek, metronun yeni simgesini paylaştı.

İstanbul’da metronun yeni simgesi!



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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun ise bu paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi. "Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil" diyen Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil."