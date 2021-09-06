Bakanlık metro simgesini değiştirdi, İBB tepki gösterdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul metrosunun simgesinin değiştiğini duyurdu. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Karaismailoğlu'nun bu paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 14:15
Bakanlık metro simgesini değiştirdi, İBB tepki gösterdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "İstanbul’da metronun yeni simgesi!" notunu düşerek, metronun yeni simgesini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun ise bu paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi. "Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil" diyen Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil."


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