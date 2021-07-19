Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen’in acı günü
Bakırköy eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'in bir süredir hastanede tedavi gören oğlu Cem Ünal Erzen yaşamını yitirdi.
2004-2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanlığı yapan Ateş Ünal Erzen’in, 43 yaşındaki oğlu Cem Ünal Erzen hayatını kaybetti.
Bir süredir hastalığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Cem Ünal Erzen’in, sabah saatlerinde kaldığı hastanede ağırlaştığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.
Cem Ünal Erzen’in cenazesi 20 Temmuz 2021 (Yarın) Teşvikiye Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defin edilecek.
Oxford mezunu olan Cem Ünal Erzen, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.
GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Galatasaray da kulübün üyesi, Galatasaray Lisesi 128. dönem mezunlarından eski Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ünalerzen’in oğlu Cem Ünalerzen’in vefat etmesinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI ŞÖYLE OLDU:
Kulübümüzün 10695 numaralı üyesi, Galatasaray Lisesi 128. dönem mezunlarından eski Yönetim Kurulu Üyemiz Ateş Ünalerzen’in oğlu Cem Ünalerzen’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz.
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