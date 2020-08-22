'Bana bulaşmaz demeyin' mesajı verdi, 3 gün sonra yaşamını yitirdi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastenede sosyal medya hesabından 'Bana bulaşmaz' demeyin' diye paylaşım yaparak salgına karşı uyarıda bulunan 45 yaşındaki Mustafa Sütlü, yaşamını yitirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, özel bir şirkette çalışan, sosyalliğiyle tanınan 2 çocuk babası Mustafa Sütlü, koronavirüs belirtileri görülünce hastaneye başvurdu.
Hastanede tedavisine başlanan Mustafa Sütlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarınızı bekliyorum. Şu an itibariyla benim de koronavirüse yakalandığım söylendi ve hastaneye tedavi için yatırdılar. 'Bana bulaşmaz' demeyin. Kıyıdan köşeden vücuda girmiş işte, inşallah atlatırım" mesajıyla durumunu sevenlerine duyurdu ve yurttaşları uyardı.
Mustafa Sütlü, önceki gün akşam saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi. Sütlü, İskenderun Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
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