Bank of America TL'nin daha fazla zayıflamasını bekliyor
Bank of America'nın araştırma notunda Türk Lirası'nın değerinin altında olmadığını savundu. BofA, liradaki zayıflamanın sürmesini bekliyor
Bank of America (BofA) yayınladığı haftalık küresel araştırma notunda Türk Lirası'na ilişkin değerlendirmede bulunuldu.
Cari işlemler açığının yeniden gündeme gelmesi dikkate alındığında liranın değerinin altında olmadığı belirtilen notta, “Biz parasal koşulların bir miktar sıkılaştırılmasına karşın liranın daha fazla zayıflamasını bekliyoruz” dendi.
BofA'nın değerlendirmesinde “Cari açığı dengeye getirmenin yüzde 10'luk bir reel efektif kur ayarlaması gerektireceğini tahmin ediyoruz” şeklinde görüş bildirildi.
Zayıf ABD Doları beklentisinin Türk varlıklarını destekleyeceği belirtilen notta, buna karşın “Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle diğer gelişen piyasalarda doların zayıflaması temasını tercih ettiklerinin” altı çizildi.
BloombergHT'de yer alan habere göre, ayrıca BofA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) öngörülebilir gelecekte politika faizinde artırım beklemiyor. TCMB, 20 Ağustos Perşembe günü toplanacak.
Video Haberler
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı