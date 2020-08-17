Bank of America TL'nin daha fazla zayıflamasını bekliyor

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:10

Bank of America (BofA) yayınladığı haftalık küresel araştırma notunda Türk Lirası'na ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Cari işlemler açığının yeniden gündeme gelmesi dikkate alındığında liranın değerinin altında olmadığı belirtilen notta, “Biz parasal koşulların bir miktar sıkılaştırılmasına karşın liranın daha fazla zayıflamasını bekliyoruz” dendi.

BofA'nın değerlendirmesinde “Cari açığı dengeye getirmenin yüzde 10'luk bir reel efektif kur ayarlaması gerektireceğini tahmin ediyoruz” şeklinde görüş bildirildi.

Zayıf ABD Doları beklentisinin Türk varlıklarını destekleyeceği belirtilen notta, buna karşın “Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle diğer gelişen piyasalarda doların zayıflaması temasını tercih ettiklerinin” altı çizildi.

BloombergHT'de yer alan habere göre, ayrıca BofA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) öngörülebilir gelecekte politika faizinde artırım beklemiyor. TCMB, 20 Ağustos Perşembe günü toplanacak.