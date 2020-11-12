Bankalar faiz tahminlerini açıkladı
Ekonomi yönetiminin ilk ciddi sınavı olarak gösterilen faiz kararı 19 Kasım'da açıklanacak. Dev bankalar faiz kararına dair tahminlerini açıkladı. ABD'li yatırım bankası JPMorgan politika faizinin 500 baz puan artırılacağını öngörürken, Goldman Sachs'ın tahmini 475 baz puan oldu. Politika faizi şu an yüzde 10.25 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası ortalama fonlama maliyeti ise dün itibarıyla yüzde 14.36 seviyesinde.
ABD’li yatırım bankası JPMorgan, yeni ekonomi yönetiminden gelen politika değişikliği sinyallerine atıfta bulunarak TL için tavsiyesini “ağırlık azalt”tan “piyasa ağırlığı”na yükseltirken TCMB’nin 19 Kasım toplantısında 500 baz puan faiz artırımına gideceğini tahmin etti.
JPMorgan analisti Yarkın Cebeci ve Saad Siddiqui, bankanın müşterilerine gönderdikleri raporda “Yeni ekibin ilk sınavı gelecek haftaki para politikası toplantısı olacak” dedi.
Raporda, “Oldukça büyük bir faiz artırımına gideceklerini ve politika çerçevesini daha şeffaf ve öngörülebilir yapmak için sadeleştireceklerini düşünüyoruz” denildi.
Raporda Türkiye’nin orta vadede daralan döviz rezervini tekrar artırabilmesi ve yabancı yatırım çekebilmesi için “devamlı bir sıkı para politikası tutumu gerekli olacaktır” denildi.
GOLDMAN SACHS'İN TAHMİNİ: 475 BAZ PUAN
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından TCMB’nin 19 Kasım toplantısında politika faizinde 475 baz puana varan artırım yapabileceği tahmininde bulundu.
Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda %10.25’te olan politika faizinin 475 baz puan artışla %15’e yükseltilebileceği ifade edilirken, dolar/TL’nin bu seviyelerden de gerilemesi hakkında şüphe belirtildi.
TL dolar karşısında geçen hafta cuma gününden bu yana %8’in üzerinde değer kazandı ve geçen hafta gördüğü 8.58 zirvesinden 7.8’in altına kadar geriledi.
Politika faizinin %15’e yükseltilmesi halinde, ağırlıklı ortalama fonlama faizi zaten dün itibarıyla %14.36’da olduğu için pratikte sınırlı bir faiz artırımı yapılmış olacak.
Goldman Sachs analisti Murat Unur, yayımladığı raporda “Para politikasının yönünün değiştiği açık, ancak… (TCMB’nin) daha ne kadar sıkılaşma yapabileceği ve bunu ne süre devam ettirebileceğini tahmin etmek güç” dedi.
Raporda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünkü konuşmasında yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığını tekrar söylemesi dolayısıyla faiz artırımına tek seferlik yeşil ışık yakılmış olabileceğine dikkat çekildi.
Kaynak: Reuters
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