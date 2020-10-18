Bankalar ve özel sektörün döviz borcu endişesi!
Döviz kurlarındaki yükseliş, dış borcu bulunan özel sektörü endişelendiriyor. Bankalar ve reel sektör, yurtdışından sağladıkları kredi borcu ödemelerinde kritik üç aya girdi.
Yurtdışından sağlanan kredi ve tahvil geri ödemelerinin 14.5 milyar doları ekim-kasım ve aralık aylarına yığıldı. Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 42.1 milyar dolar. Bu tutarın 4.2 milyar dolarının vadesi eylülde geldi. Önümüzdeki 11 ayda toplam 37.9 milyar dolar kredi ödemesinin vadesi gelmiş olacak.
BORCUN YÜZDE 33'Ü REEL SEKTÖRÜN
Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'in haberine göre bu tutarın 22.1 milyar doları bankalara, 12.5 milyar doları reel sektöre ve 3.1 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kurumlara ait. Bankalar ve reel sektör ödemelerinin yüzde 38'i yılın son üç ayına yığılmış durumda. Bu ay 4.6 milyar dolar kredi borcu ödeyecek olan özel sektörün kasımda 5.9 milyar dolar, aralıkta ise 3.8 milyar dolar geri ödemesi var. Önümüzdeki yıl ise 6.3 milyar dolar geri ödeme ile haziran ayı öne çıkıyor.
1 KURUŞLUK ARTIŞ 1.7 MİLYAR TL EK YÜK
Özel sektörün yurtdışından kredi borcu (uzun+kısa) ağustosta 170.6 dolar oldu. Şubat 2018'de 245.8 milyar dolar ile rekor kırmasının ardından, borç azaltma sürecine girilmişti. Dolar bir kuruş artsa özel sektörün yükümlülüğü 1.7 milyar lira artıyor.
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