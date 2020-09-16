Barbaros Şansal'ı linç eden isim paraları alıp kaçtı!
Barbaros Şansal'ı havalimanında linç edenler arasında yer alan TGS ramp şefi olarak görev yapan S.T'nin çalışma arkadaşlarından borç para isteyerek yüklü miktarda para topladığı ve kendisine ulaşılamadığı iddia edildi.
Turkish Ground Services'te (TGS) ramp şefi olarak görev yapan S.T.’nin, çalışma arkadaşlarından ev satma bahanesiyle para toplayarak 1 milyon Lira dolandırdığı iddia edildi.
AirportHaber Genel Koordinatörü Ali Kıdık'ın Twitter'dan duyurduğu olaya göre; çalışma arkadaşlarından para toplayan S.T daha sonra ortadan kayboldu.
TGS'de ramp şefi olarak görev yapan S.T Atatürk Havalimanı'nda Barbaros Şansal'ı darp edenler arasındaydı.
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