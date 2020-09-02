Barış Atay'a saldıranlar hakkında tutuklama kararı

Kadıköy'de, önceki gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

DHA
02 Eylül 2020 Çarşamba, 11:22
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Kadıköy'de, önceki gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Atay'a ilişkin saldırının failleri oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdiler. Şüphelilerin, Barış Atay ve arkadaşının önlerinde yürüdüğünü, yol istediklerini, yol vermemeleri üzerine tartıştıklarını, olayın bu şekilde meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi.

Saldırıya ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 kişiyi tespit etmiş, bu kişilerden 3'ü gözaltına alınmıştı. Polisin, tespit ettiği dördüncü kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 


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