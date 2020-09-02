Barış Atay'ın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de, önceki gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Kadıköy'de, önceki gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Saldırıya ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 kişiyi tespit etmiş, bu kişilerden 3'ü gözaltına alınmıştı. Polisin, tespit ettiği dördüncü kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı
- İmamoğlu YouTuber gençlerle buluştu
- Kına dönüşü düğün yolunda genç çifti ölüm ayırdı
- Kadıköy'de dehşete düşüren olay! Kayda alınınca saldırdı
- Uzmanından 7.2'lik deprem uyarısı!
- Trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü
- Yolun ortasında namaza durdu
- Alman polisinin yaşlı kadına şiddeti tepki çekti
- Üniversitede uyuşturucu üretip sattılar
- Biz İpek Er’lerin, Soylu Musa Orhan’ların tarafıdır