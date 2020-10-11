Barolara yasak, MHP'ye serbest!
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle etkinlikleri 1 Aralık’a kadar erteledi. İllerdeki baro seçimleri de yasağa takıldı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde sakınca bulmadı. YSK'nın bu kararının ardından İlçe kongrelerini tamamlayan MHP'de il kongreleri devam etti.
YSK, baro seçimlerinin İçişleri Bakanlığı’nın 2 Ekim tarihli genelgesinin ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla ertelenebileceğine yönelik kararın iptali için 24 baronun yaptığı başvuruyu reddetti.
Baroların yaptığı başvuru hakkındaki incelemesini tamamlayan YSK, baroların başvurusunu, "tam kanunsuzluk bulunmadığı" gerekçesiyle 2’ye karşı 9 oy ile reddetti.
YSK'nın bu kararının ardından MHP Aksaray'da il kongresi gerçekleştirdi. Partililerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlemlenen kongrede Mustafa Çölkesen il başkanı seçildi.
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