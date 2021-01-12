Başak Demirtaş'a hakaret davasında ilk duruşma: Sanık 'pişmanım' dedi, avukatı 'manevi duygular' savunması yaptı

12 Ocak 2021 Salı, 17:29

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada paylaşımda bulunduğu tespit edilen sanığın, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Vedat Muti ile avukatı katıldı. Duruşmada, müşteki olan Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'ı da avukatları temsil etti.

Mahkeme hakimi, müşteki Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılması amacıyla tutuklu bulunduğu cezaevine Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı yapıldığını ancak görevli memurun müştekinin duruşmaya katılmak istemediğini bildirdiğini tutanağa yazdırdı.

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'MANEVİ DUYGULAR' SAVUNMASI

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Muti, iddianamede bahsedilen içeriği paylaştığının doğru olduğunu belirterek, "Hatta sonrasında 10 dakika içerisinde paylaşımı kaldırdım. Paylaşım nedeniyle pişmanım. Suç işlemeye tahrik etme gibi bir amacım da yoktur. Bir hata ile içeriğini okumadan paylaşım yaptım." dedi.

Sanığın avukatı Mehmet Kerem Özgen de "Müvekkilim bir anda manevi duygularla söz konusu paylaşımı yapmıştır. Kanaatimizce iddianamede belirtilen suçların unsurları oluşmamıştır. Müvekkilin beraatini ve duruşmalardan vareste tutulmasını talep ederiz." diye konuştu.

Demirtaş çiftinin avukatı Özgür Yüksel ise müşteki Selahattin Demirtaş'ın yazılı olarak beyanlarını sunacağını belirterek, "Ayrıca diğer müvekkilimiz Başak Demirtaş'ın beyanları alındıktan sonra beyanda bulunacağız. Ahlak dışı bu eylemin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Davaya katılma talebimiz vardır." şeklinde konuştu.

ERTELEME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, müştekiler Selahattin ve Başak Demirtaş'ın davaya katılma taleplerini kabul etti.

Sanığın duruşmalardan vareste tutulmasını kararlaştıran mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.