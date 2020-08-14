Başkan Oran Çeşme'deki acı bilançoyu açıkladı: 200 hektar kül oldu!

14 Ağustos 2020 Cuma, 12:51

Çeşme’de gece boyunca etkili olan yangına sabahın ilk saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, bölgedeki 4 site tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Ildırı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler rüzgârın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale ederken, tedbir amaçlı 4 sitenin de tahliye edildiği öğrenildi. Alevlerin yükseldiği bölgeye gelerek ekiplerden bilgi alan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran “Yangın kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık” dedi.

“CENNET ÇEŞME CEHENNEMİ YAŞADI”

Dünden bu yana hiç uyumayan ve ekipleri yönlendiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran yaptığı açıklamada yaklaşık 50 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğini söyledi. Başkan Oran, “Yangına müdahale eden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir gece geçirdik. Yangın rüzgârın etkisiyle büyüdü. Cennet Çeşme cehennemi yaşadı. Yaklaşık 200 hektarlık alan yandı. Çok üzgünüz” dedi.

TAHLİYE EDİLEN YURTTAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Başkan Oran, yangından etkilenen yaklaşık 300 kişinin belediye şirketine ait Şifne Termal Otele ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği’ne (ÇEŞTOB) bağlı otellere yerleştirildiğini belirtti. Tahliye edilen sitelerdeki vatandaşları belediye araçları ile otellere yerleştiren Başkan Oran, “Bu yangında mağdur olan tüm vatandaşlarımızın yanındayız, yaralarını sarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

NET MESAJ: İMARA AÇILMAYACAK

Türkiye’nin gözde ilçesinde meydana gelen yangın sonrası akıllara gelen “Bu alanlar acaba imara açılır mı?” sorusuna yanıt veren Başkan Oran, “Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yanan alan birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanı. İmara açılması gibi bir şey söz konusu bile olamaz” şeklinde konuştu.