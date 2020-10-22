Başkan Tunç Soyer 18 ayda neler yapıldığını anlattı

22 Ekim 2020 Perşembe, 20:31

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde yüzde 58’in üzerindeki oy oranıyla tarihi bir başarı elde eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevdeki ilk 550 gününün değerlendirmesini kentin farklı kesimlerinden temsilcilerin davet edildiği bir toplantıyla yaptı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “İzmir’de Başka Bir Hayat Mümkün” başlığıyla düzenlenen toplantı pandemi önlemleri nedeniyle seyreltilmiş oturma düzeniyle yapıldı. Başkan Tunç Soyer, dokuz ana başlık altında yaptığı sunumda hayata geçirilen demokratik yerel yönetim uygulamalarını, tarımı kalkındırmaya yönelik çalışmaları, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmaya, istihdamı geliştirmeye yönelik sosyal projeleri, doğa dostu icraatları, ulaşım alanında atılan adımları, pandemi sürecindeki dayanışma odaklı kriz yönetim modelini, kentsel altyapı yatırımlar ını, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarla İzmir’i dünya kenti haline getirmeyi hedefleyen atılımları anlattı.

"DEMOKRASİNİN 550 GÜNÜ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim kampanyası sürecinde “üç cemre” başlığı altında özetlediği İzmir vizyonuna atıfta bulunarak başladığı sunumda seçimin ardından en az oyu aldığı Kiraz’ın Dokuzlar köyüne ziyaretini hatırlattı. İzmir’deki temel çıkış noktalarının şehrin yerelden kalkınma mücadelesini büyütmek, refahı artırmak ve adil dağılımı sağlamak olduğunun altını çizen Başkan Soyer şunları kaydetti: “İzmir’de bir kent koalisyonu kuracağız ve herkesi dinleyeceğiz demiştik. Bu vaadimizi yerine getirirken, İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarıyla ve meslek odalarıyla düzenli toplantılar yapıyoruz. Her kesimin taleplerini dinleyerek politikalar üretiyoruz. Merkeze uzak mahallelerimize gidip muhtarlarla toplantılar düzenliyoruz. Seçimlerde vaat ettiğimiz gibi, Seyyar Makam aracıyla Belediye bürokratlarımızla bir likte özellikle arka mahallelere gidiyoruz. Muhtarlara ve vatandaşa dokunma imkanı buluyoruz, talepleri yerinde dinleyip sorunları hızla çözmek için hemen belediye ekiplerimizi yönlendiriyoruz.”

"İZMİR'DE BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN"

Başkan Tunç Soyer, geride kalan 550 günlük sürede İzmir tarımını çeşitlendirmek ve ürünlerin satışını desteklemek için birçok adım attıklarını belirterek şunları kaydetti: “Köylerin mahalle statüsüne geçmesiyle, Türkiye tarımı toplumun hiçbir kesiminin inkar edemeyeceği bir düzeyde zarar gördü, örselendi. Biz, hem bu büyük adaletsizliğe son vermek, hem de İzmir ekonomisine güç kazandırmak için başka bir tarım mümkün diyoruz.” Başka Bir Tarım Mümkün vizyonunun, dört temel ilkeye dayandığını belirten Başkan Soyer, şöyle konuştu: “Birincisi yerli tohuma ve yerli hayvan ırklarına sahip çıkmak. İkinci ilkemiz, ürünlerimizi işlemek ve katma değerini yükseltmek, markalaştırmak. Üçüncüsü bir araya gelerek güçlenmek, yani kooperatifleşmek. Ç&uum l;nkü küçük üreticinin hayatta kalabilmesi için bir araya gelmesi ve haklarını birlikte savunması şart. Son konumuz ise ürünü, ulusal ve uluslararası piyasada pazarlamak. Bu noktada Belediye şirketimiz İZFAŞ, yaşamsal bir önem taşıyor. Markalaşma, e-ticaret ve ihracat konularında tecrübesi olmayan küçük üreticilerimizi, fuarlarımız ile dünyaya açıyoruz.”

35 ÖZEL TASARIMLI PARK GELİYOR

Başkan Soyer, doğaya dair politikalar üretmenin ve uygulamanın yerel yönetimlerin de asli görevlerinden biri kabul edildiğini belirterek bu kapsamda yaptıkları çalışmaları ise söyle özetledi: “Yaşayan Parklar adını verdiğimiz çok özel 35 parkı, şehrin çeperindeki Meles Vadisi, Gediz Deltası, Yamanlar Dağı ve Yarımada’da Olivelo Alanı’ndan başlamak üzere tüm il geneline yayıyoruz.”

KİŞİ BAŞINA 30 METREKARE YEŞİL ALAN

Yeni stratejik planla yeşil altyapıyı, yeşil alanların artırılmasını, en temel altyapı önceliklerinden biri kabul ettiklerini dile getiren Soyer, “Bu doğrultuda, İzmir’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki kat arttırmak; 16 metrekareden 30 metrekareye çıkarmak için tüm teknik çalışmaları tamamladık. Avrupa Kalkınma Bankası’ndan alınan hibeyle hazırladığımız Yeşil Şehir Eylem Planımız, bu yılın sonunda Belediye Meclisimize sunulacak ve yeşil altyapıyla ilgili pek çok yatırımımızı da hızlandıracak” dedi. Gediz Deltası için UNESCO Dünya Doğa Mirası başvurusunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Soyer, “İzmir, Avrupa Birliği’nin en yüksek bütçeli hibe programı olan HORIZON 2020 kapsamında hazırladığı proje ile 2,5 milyon euro hibe almaya hak kazandı. Bu projede ilk örneklerini gerçekleştirdiğimiz doğa esaslı peyzaj çözümlerini Peynircioğlu Deresi’nde uyguladık ve şimdi tüm şehre yaygınlaştırıyoruz” dedi.

BEKİR COŞKUN VE PAKO'NUN ANISI YAŞATILACAK

Başkan Soyer, Bornova Gökdere’de sokak hayvanları için Avrupa standartlarında rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezinin temelini attıklarını duyurdu. İsmini yakın zamanda kaybettiğimiz doğa dostu usta gazeteci Bekir Coşkun’un anısına ithafen Pako koyacaklarını belirten Soyer, “35 bin metrekare alana kurulu Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezimizi, 2021 yılında tamamlayacağız” dedi.

ACİL ÇÖZÜM EKİPLERİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her türlü ayrımcılık ve nefret söylemiyle mücadele ederek bir arada yaşamı teşvik ettiklerini, barış ve insan hakları kültürünün şehrin her köşesine yayılmasını sağlamak amacıyla Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nü kurduklarını söyledi. Değişimin sırrının İzmir’in arka mahallelerindeki sorunları görmek ve dinlemek olduğunun altını çizen Soyer şöyle devam etti: “Arka mahallelerdeki sorunları yerinde tespit edip ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilmek için Acil Çözüm ekipleri oluşturduk. Ekiplerimizle birlikte bu mahallelere gidip dinliyoruz ve sorunları en hızlı şekilde çözüyoruz. Acil çözüm ekibi, hem belediyenin iş yapma hızını artırıyor, hem de tüm İzmirliler arasındaki bağları güçlendiriyor.”

Masal Evleri’nin, arka mahallelerde yaygınlaştırılan en değerli projelerden biri olduğunu dile getiren Tunç Soyer, “Çocukların becerilerinin geliştirilmesi için kurduğumuz Masal Evleri’nin amacı; çocuklar için fırsat eşitliği yaratmak. Burada çocuklar eğlenerek eğitim alırken, annelerine yönelik Meslek Fabrikamız tarafından meslek edinme ve beceri kursları veriliyor. Şu ana kadar açtığımız 6 Masal Evi’nde; çalışmayan 275 kadınımıza kurslar verdik, vermeye devam ediyoruz” dedi. Başkan Soyer, Süt Kuzusu projesinin yeni üretici kooperatifleri ile birlikte gelişerek 30 ilçeye ulaştığını da vurguladı.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Kadınların yaşamın her anına dahil olması; demokrasi, barış, eşitlik ve adalet duygusunun gelişmesinde hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Soyer, “Bizim, kadınların işgücüne ve karar alma mekanizmalarına katılımı konusunda büyük bir sorumluluğumuz var. Kırsal kalkınma projelerimizde, Halkın Bakkalı, üretici ve semt pazarlarında kadın üreticilerimize öncelik sağlıyoruz. Meslek Fabrikamızda, kadınlara meslek kazandıran istihdam garantili eğitimler veriyoruz. Kadınlara bütüncül hizmet sunduğumuz Anahtar sosyal yaşam merkezlerinin ilkini 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde Örnekköy’de hizmete açıyoruz ve sayılarını daha da artıracağız” diye konuştu.

ULAŞIM YATIRIMLARI

Başkan Soyer, yüzde 12’lik kısmı tamamlanmış halde devraldıkları Narlıdere metro inşaatını 125 Milyon Euro yatırım ile yüzde 65 tamamlanma oranına getirdiklerini belirterek şunları kaydetti: “Merkezi hükümet desteği olmaksızın sadece kendi kaynaklarımızla 11,2 km metroyu söz verildiği tarihte, vaktinde bitireceğiz. Temmuzda Metro tünelini açıp bitirmiş olacağız. Türkiye tarihinin en uygun maliyetiyle, en hızlı inşa edilen bu metroyu 2022’de İzmirlilerin kullanımına sunacağız. Uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz ve İzmir tarihinin en büyük yatırım projesi olan Buca Metrosu’nu hayata geçirme yolunda çok ilerledik. İlk iş olarak uluslararası finans kuruluşlarından yatırım fırsatları doğurmak için yoğun bir çalışmaya girdik. Şu an Avrupa İmar Bankası liderliğinde ve 125 Milyon Euro katkısı ile kurduğumuz finansal ortaklığa Karadeniz Kalkınma 115 Milyon Euro, Fransız Kalkın ma 125 Milyon Euro, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası 125 Milyon Euro katkı yapmak konusunda ilke kararı almış bulunuyorlar. Toplam 490 Milyon Euro yatırım yapmaları konusunda mutabakat oluşturduk. Çiğli Tramvay hattımızın yapım ihalesini iki hafta içinde, 5 Kasım 2020’de gerçekleştiriyoruz. 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı, Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğinde ve 14 istasyondan oluşuyor. Çiğli tramvayı 2023 yılında hizmete girecek. İzmir’i, demir ağlarla örüyoruz. Otobüs filosunun üçte birini yeniledik. 451 yeni otobüs aldık. Bu alımla ülke genelinde 2020’de tek kalemde gerçekleşen en büyük otobüs ihalesine imza attık. Avrupa’nın en genç deniz filosuna sahip olan İZDENİZ, yeni gemilerle güçlenmeye devam ediyor. Ağustos ayında sefere başlayan Fethi Sekin Arabalı Vapuru’ndan sonra Uğur Mumcu Arabalı Vapuru da filoya dahil olmak iç ;in gün sayıyor. İzmir Bisiklet ve Yaya Eylem Planı’nı hayata geçiriyoruz. İzmir’de kent içi bisiklet altyapısını güçlendiriyor, bisikleti toplu taşıma araçlarıyla entegre ediyoruz.”

KRİZ BELEDİYECİLİĞİ

Göreve gelir gelmez Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nı kurduklarını söyleyen Başkan Soyer, pandemi koşullarına göre çok hızlı bir kurumsal yenilenmeyi hayata geçirerek Türkiye’de örneği olmayan bu uygulamaya “Kriz Belediyeciliği” adını verdiklerini dile getirdi.

Başkan Soyer, pandemi başlar başlamaz doktorlardan, sağlıkçılardan, akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulu kurduklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “Halkın Bakkalı’nı, Askıda Kitap’ı, Askıda Fatura’yı tüm İzmirlilerle birlikte hayata geçirdik. Pandemi döneminde uzaktan eğitimde; evinde internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz için belediyemiz imkânlarını seferber etti. Belediye tesislerimizi eğitim merkezlerine dönüştürdük. Ayrıca interneti olmayan 20 bin öğrenciye 4 GB internet, 3 bin öğrenciye de tablet dağıtıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi covid-19 salgınıyla mücadelede vatandaşların maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için, maskematik uygulamasını başlatan ilk belediye oldu. Pandemide ürettiğimiz çözümlerle sadece Türkiye’ye değil dünyaya da ilham verdik.”

"YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR"

Seçim kampanyası döneminde dile getirdiği rekor asfalt yılları yaşanacağına yönelik söylemini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Hem ana arterlerde hem kent içindeki caddelerde çok özenli bir çalışma yürütüyoruz. İZBETON ekiplerimiz trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azaldığı salgın sürecinde kentin dört bir yanında asfalt serimi, parke kaplama, kilit taş döşeme işlerini yoğunlaştırdı. Türkiye’de en fazla köy yolu yapan belediyeyiz” dedi.

İzmir’de, Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı kadar yerinde kentsel dönüşüm yapıldığını da vurgulayan Soyer, “Biz insanların komşularını seçme hakkını koruyarak, yani yaşam kültürünün aynı kalmasına dikkat ederek kentsel dönüşüm yapıyoruz. Ege Mahallesi’nde ihale sonuçlandı. Örnekköy’de üçüncü ve dördüncü etaplar sırada. İnsanca barınma bir kent hakkıdır. Biz de bunu sağlamak için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu. Başkan Soyer, Yeni Otogar projesinin uluslararası bir mimari proje yarışmasıyla belirlendiğini sözlerine ekledi.

"KONAK'TAN KARŞIYAKA'YA YÜZECEĞİZ"

Levent Marina tesislerinin kiralanmasıyla İZDENİZ’e ait gemilerin barınma ve onarım yeri sorununun çözüldüğünü ayrıca bu tesislerde denize ulaşamayan arka mahallelerdeki çocukların da deniz sporlarıyla buluşacağını söyleyen Soyer, “Güzelbahçe’de kent merkezine çok yakın bir noktada mavi bayraklı halk plajımızı açtık. Bir gün Karataş ve Karşıyaka’da da plaj yapıp mavi bayrağı göndere çekmenin gururunu yaşamak istiyoruz. ‘Körfezi temizleyeceğiz, Konak’tan Karşıyaka’ya yüzeceğiz’ demiştim, bu sözümün arkasındayım. Doğanın kendini yenilemesi mümkün. Biz eğer gerekeni yaparsak ve kirlenmesini engellersek Körfez de kendi kendini temizleyecek aslında. Yağmur suyu ile pis su kanalları maalesef aynı yere toplanmış ve sonuçta Körfez’i kirletmiş. Biz bu kirliliğe son verince, Körfez de kendini yenileyecek. Körfez’in doğal akıntısı ve dip dalgaları temizliği zaten yapıyor. 378 km’lik bir kanal ihalesine çıkıyoruz. Yağmur suyu ile pis suyu ayrıştıracağız. Yağmur suyunu Körfeze akıtacağız. Pis suyu arıtma tesisine göndereceğiz. Ve ben körfezde yüzeceğim. Körfezde yüzeceğiz.”

"İZMİR ŞEHİR TİYATROSUNA KAVUŞUYOR"

Sadece tüketen değil, sanatın yedi dalında üretim yapan, yeni ekollerin doğmasını sağlayacak bir iklim yaratmak istediklerini dile getiren Başkan Soyer, “Bunu İzmir'in her noktasında, arka sokaklarında da yapmak istiyoruz. Planladığımız çalışmalardan biri Yeni Alsancak Projesi. Liman arkası bölgesinin sanat ağırlıklı bir kalkınma ve cazibe merkezi olarak aktifleşmesi için bu bölgede Elektrik Fabrikasına talip olmuş, açılan ihaleyi kazanmıştık. Ancak anlayamadığımız sebeplerle ihale iptal edildi. Ama biz yılmadık. Tarihi Yıldız Sinemasını ve Bıçakçı Han’ı satın aldık. Bu iki güzide yapının restorasyon çalışmalarını hızla tamamlayacağız. Geçmişlerine yakışacak şekilde şehrimizin gözde kültür ve sanat merkezleri haline dönüştüreceğimiz iki yapı, bulundukları Basmane bölgesinde ışıl ışıl parlayacak. Sinema İzmir projesi ile ‘Filminizi İzmir’de çekmek için iyi bir sebebiniz olacak’ diyoruz. İlk adımımız, İzmir Sinema ofisini kurmak oldu. İzmir Sinema Ofisi; daha fazla sayıda sinema filmi, televizyon dizisi, klip, reklam filmi gibi prodüksiyonların İzmir’de çekilmesi için kolaylaştırıcı ve şehrin cazibesini arttırıcı bir rol üstleniyor. İzmir’de Sinema Müzesi’ni de kuruyoruz. Bu müze de İzmir’e yakışır bir merkez olacak. Ülkemizin opera binası olarak inşa edilen ilk yapısını, İzmir’e kazandırıyoruz. Mavişehir’de, Opera İzmir’in inşaatı tüm hızıyla sürüyor. İzmir’de yaratıcı endüstrileri desteklemek için çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil. Büyük bir özlemle beklenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunu hayata geçiriyoruz, yeni yılda İzmir Şehir Tiyatrosuna kavuşacak. İzmir kültürün sanatın daha güçlü bir yaşam bulacağı bir kent olacak.”

"DÜNYA KENTİ İZMİR"

Kent refahını artırmak için, İzmir’in iade-i itibarının peşine düştüklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Dünya ile kurduğumuz bağ sayesinde hem ekonomik, hem kültürel, hem sosyal alışverişlerimizi artırıp İzmir’de daha zengin bir hayat inşa ediyoruz” dedi. Başkan Soyer, hem turizm hem de ekonomik ilişkiler için kurulan Moskova ve Brüksel ofislerinin işlemlerinin tamamlandığını belirterek şunları kaydetti: “Çin, ABD ve Almanya tanıtım ve ekonomik işbirliği ofislerimiz de pandeminin yatışması ile hayata geçecek. Böylece İzmir’e hem turist hem yatırım çekeceğiz. Dünya’nın en önemli kültür etkinliklerinden birisi olan Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesini 2021 yılında İzmir’de düzenleyeceğiz. Dünya’nın önde gelen kültür üreticileri, sanatçıları, kanaat & ouml;nderleri İzmir’e gelecekler, kentimizi kültürümüzü tanıyacaklar. Bu zirve daha büyük hedeflerimizi, örneğin İzmir’i Avrupa Kültür Başkenti yapmak hedefimizi gerçekleştirmekte bir sıçrama tahtası olacak. Dünya’nın en büyük yemek gastronomi fuarı Terra Madre’yi ilk defa Anadolu’da düzenleme hakkını İzmir’e kazandırdık. 2022 yılında düzenleyeceğimiz Terra Madre yani Toprak Ana Yemek Festivalinde lezzetlerimizi ve tarımsal ürünlerimizi 100’ün üzerinde ülkeden gelecek on binlerce misafire tanıtma fırsatı bulacağız.”

2026 BOTANİK EXPO'SU İZMİR'DE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in dünyaya tanıtılması açısından büyük önem taşıyan bir haberi de ilk kez toplantıda duyurdu. Soyer, “2026 Botanik EXPO’sunu İzmir’de düzenleyeceğiz. Botanik Expo kentimizdeki süs bitkileri sektörünü ateşlerken, kentimizin hem kalkınmasına hem de uluslararası tanınırlığına büyük katkı yapacak. Botanik Expo, 2030 Dünya Expo’suna giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak” dedi.

"BATI'DAN SOĞU'YA GÜVEN OLUŞTURDUK"

Başkan Soyer, belediyenin finansal alandaki başarısına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

“Uluslararası Finans Kuruluşları ile yoğun bir çalışma dönemi geçirdik ve çok somut sonuçlar aldık. Böylece dev altyapı yatırımlarına olanak yaratan kaynaklarımızı hem artırdık hem de çeşitlendirdik. Karadeniz Kalkınma Bankası gibi kuruluşlardan İzmir tarihinde ilk defa yatırım aldık. Asya Altyapı ve Yatırım Bankasından Narlıdere Metro inşaatı için aldığımız yatırım, banka tarafından dünyada herhangi bir belediyeye verilen ilk altyapı kaynağı oldu. Böylelikle belediyemiz sadece Batı dünyasının değil aynı zamanda Asya kaynaklarının da güvenini kazanmış oldu. Yarattığımız bu güven ekonomik sektörlerimize dinamizm kazandırdı.”

"BİZ İZMİR UYGULAMASI"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasının son bölümünde ise dünyada hüküm süren adaletsizlik ve emek sömürüsüne dikkat çekti. İnsanlığın bu iki gerçekle birden yüzleşmek zorunda olduğunu belirten Soyer, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “İzmir’de bir yandan limanla, teknolojiyle, demokrasiyle, tarımla, turizmle refahı büyüteceğiz... Bir yandan da bu adaletsizlikle, haksızlık, hukuksuzlukla, yoksullukla, bölünmüşlükle mücadeleye devam edeceğiz. Emin olun kazanacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Çünkü biz hepimiz birlikte varız ve birbirimize muhtacız. Biz aslında birlikte İzmir’iz. Barış içinde, aşkla bir arada yaşamanın yollarını hep birlikte bulacağız, ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız. Göreceksiniz yapacağız, çünkü bu bizim ortak kaderimiz. Biz buna mukt ediriz. Diyorum ya, Biz İzmiriz.”

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, kızları Duygu ve Defne’nin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri Rıfat Nalbantoğlu ve Devrim Barış Çelik, CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Atilla Sertel ve Mahir Polat, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ilçe belediye başkanları, fahri konsoloslar, meslek örgütlerinin ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, İzmir’deki üniversitelerin rektörleri ve iş insanları katıldı.

550 GÜN SERGİSİ

Soyer’in sunumunun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Mart 2019 tarihinden bu yana öne çıkan projelerinin kronolojik olarak sıralandığı sergi gezildi. Fotoğraf, görsel ve videoların bulunduğu 550 Gün Sergisi, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

550 GÜNDE NELER YAPILDI?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sunumundan öne çıkan başlıklar şöyle:



Tarım:

- Sözleşmeli alımlar çerçevesinde 43 üretici kooperatifinden 206 milyon 957 bin TL’lik alım yapıldı.

- Pagos, Kültürpark ve Buca üretici pazarları açıldı.

- Halkın Bakkalı’nın şube sayısı 6’ya ulaştı.

- Tire, Kiraz ve Bergama kooperatiflerinden “Süt Kuzusu” projesi kapsamında 19 milyon litre süt alındı, 97 milyon TL ödeme yapıldı.

- 57 köyde 316 üreticiye 1253 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

-Selçuk, Bergama ve Kınık’ta 101 manda üreticilere dağıtıldı.

- Arıcılık eğitimini tamamlayan 400’ü kadın 923 üreticiye malzeme desteği verildi, 98 köyde 5 bin 528 arı kovanı dağıtıldı.

-Kooperatiflere destek kapsamında 33 köyde 123 ton süt yemi dağıtıldı.

- Bergama, Kınık ve Urla’da 3 sulama göleti yapıldı.

- Hayvanlar için 38 gölet rehabilite edildi, 10 yeni gölet yapıldı.

- Yerel ürünlerin yaygınlaştırılması için 36 bin 234 üreticiye 770 bin meyve ve zeytin fidanı dağıtıldı.

- 450 bin nergis çiçeği soğanı, 75 bin salep yumrusu dağıtıldı.

- 3 bin 630 üretici ortak makine parklarından yararlandı.

- 40 bin lavanta fidesi dağıtıldı.

- Yeniden Karakılçık projesi kapsamında 1000 dönümde karakılçık buğdayı üretildi

-459 gönüllü 95 üreticinin kiraz hasadını tamamladı.

-770 bin fidan dağıtıldı.

Eşit yurttaşlık:

-Meslek Fabrikası bünyesinde 12 kurs merkezinde, 93 branşta 451 kurs düzenlendi. 550 günde 4 bin 504 kursiyer meslek sahibi oldu.

- Meslek Fabrikası’nda pandemi sürecinde maske üretimine başlandı.

- 2 yeni kadın sığınma evi açıldı.

- 6 bin kişiye cinsiyet eşitliği eğitimi verildi.

- İzmir’de doğan her bebeğe Hoş geldin Bebek paketi dağıtıldı.

- 2019’da 146 bin, 2020’de 153 bin çocuk Süt Kuzusu ile buluştu. Toplam 19 milyon 507 bin 830 litre kooperatiflerden süt alımı yapıldı.

- 777 çocuk Çocuk Keşif Atölyeleri’nden yararlandı.

- FabLab İzmir’de 2019’da 1487. 2020’de 377 girişimcinin projesi gerçeğe dönüştü.

- Engelli Farkındalık Merkezi’nde 1221 katılımcıyla farkındalık çalışması yapıldı.

- 853 engelli bireye tekerlekli sandalye ve hasta yatağı verildi.

- Kentsel olanakları kısıtlı 18 bin kadın, kent ve körfez gezilerine katıldı.

- 6 Masal Evi 275 kadına, 440 çocuğa hizmet verdi.

- Kadın Danışma Merkezi 14 bin 496 kadına hizmet verdi.

- 0-5 yaş arası çocuğu olan 4 bin 379 anneye ulaşım kartı desteği sağlandı.

- İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 40 bin adet bot ve mont, 17 bin adet kırtasiye seti dağıtıldı.

Doğa

- 1 milyon 165 bin m² alana 46 bin 636 fidan dikildi.

- 2019’da 9 bin 555 m², 2020’de 81 bin 620 m² yeni park alanı yaratıldı.

- Yılda 900 bin kWh elektrik üreten 5 santral devreye alındı

- Hava kirliliği ölçüm ağına 7 cihaz daha eklendi.

- 30 ilçede hafriyat temizliği yapıldı.

- 159 bin 795 noktada dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

- Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesine girmesi için adım atıldı.

- Çevre ilçelere de etkin hizmet verebilmek için 20 veteriner hekim kadroya alındı.

- Sokak hayvanları için 5 acil müdahale aracı daha alındı, 15 bin 849 acil müdahale yapıldı. 11 bin 488 kısırlaştırma, 548 sahiplendirme gerçekleşti.

- Pandemi sürecinde 150 ton hayvan maması dağıtıldı.

- Orman İzmir kampanyası kapsamında 1 milyon 570 bin TL toplandı, 90 bin 480 adet yangına dirençli fidan temin edildi.

- Horizon 2020 AB’nin en yüksek bütçeli hibe programı kapsamında 2,5 milyon avro bütçeyle ekolojik koridor oluşturuluyor.

- İzmir kent merkezini kesintisiz olarak doğal alanlara bağlayacak 5 yeşil koridorda İzMiras gezi rotaları oluşturuluyor.

Ulaşım

- F.Altay-Narlıdere metro projesi kapsamında 125 milyon avro finansmanla toplam 8 bin 769 metre tünel açıldı. Hat 2022’de hizmete girecek.

- Halk Taşıt uygulamasıyla belirli saatlerde yüzde 50 indirimle 60 milyon biniş gerçekleşti.

- 120 dakika aktarma uygulaması hayata geçirildi. Tam bilette ilk biniş 10 kuruş indirimle 3,46 TL oldu. Artan maliyetlerden dolayı ilk 2 aktarmada 50’şer kuruş ücret alınması kararlaştırıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üzerindekiler aktarmalardan ücretsiz yararlanıyor.

- Üçyol-Buca metro projesi ihale süreci 80 milyon avro ön finansmanla başladı.

-11 km’lik Çiğli Tramvayı’nın projesi uygulamaya başlanıyor. Hat 2023’te hizmete açılacak.

- Nostaljik tramvay Kordon’da sefere başladı.

- Deniz ulaşımı için 2 yeni feribot alındı.

- Sefer aralıkları yolcu gemilerinde 15 dakikaya, arabalı vapurda 20 dakikaya düşürüldü.

- Bisikletli yolcular için vapur biniş ücreti 5 kuruş oldu.

- 364’ü tek seferde 451 yeni otobüs alındı.

- 4 adet özel engelli otobüsü sipariş edildi.

- 31 İZTAŞIT aracı F.Altay-Seferihisar hattında hizmete girdi.

- 200 yeni durak, 5 nostaljik tasarımlı durak yapılıyor.

- Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Üçkuyular ve Urla’ya 5 yeni otobüs hattı açıldı.

- Dünyada ilk kez virüssavar güvenli otobüs hizmete alındı.

- BİSİM kapsamında 150 bisiklet, 70 tandem bisiklet, 15 bisiklet istasyonu hizmete alındı.

- 175 bisiklet park yeri, 40 km bisiklet yolu yapılıyor.

- Araç Paylaşım Modeli kapsamında 200 araç hizmete girdi.

Kriz Yönetimi

- Pandemi döneminde maddi yardımlar kişi başı 400 TL’den 40 bin kişiye ulaştı.

- 70 bin adedi bağış olmak üzere 222 bin gıda paketi dağıtıldı.

- Askıda Fatura uygulaması ile 1 milyon 229 bin 281 TL tutarındaki 13 bin 878 adet su faturası ödendi.

- Askıda İzmirim Kart uygulaması başladı, İzmirliler askıya 12 bin 193 TL değerinde 3 bin 795 adet kart bıraktı.

- Askıda Kitap uygulaması kapsamında ilk aşamada 2 bin 500 kitap askıya çıktı.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 milyon 750 bin adet maske dağıtıldı.

- Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım, konaklama ve otopark desteği verildi.

- 6 bin 636 kişiye toplum sağlığı eğitimi verildi.

- Online eğitime destek için 3 bin tablet dağıtılıyor.

- 150 engelli bireye, uzaktan müzik, yaratıcı drama, resim eğitimleri ile özel eğitim verildi.

- Pandemi döneminde 1980 kez evde bakım hizmeti verildi.

- 65 yaş üzerindeki 3 bin 565 kişiye ulaşıldı.

- 5 milyon kişilik çorba, sıcak yemek, kumanya ve pide dağıtıldı.

- İZSU tarafından 2 bin 142 kişinin evlerine gidilerek abonelik hizmeti verildi.

- İZSU geçmişte borcunu ödemediği için suyu kesilen 18 bin 809 abonenin suyunu tekrar bağladı. 350 bin 762 abonenin suyu borcu olmasına rağmen kesilmedi.

- Turuncu Çember için 407 başvuru geldi, 333 işletme sertifika aldı.

Yaşam Kalitesi:

- 2,7 milyon ton sıcak asfaltla rekor kırıldı.

- 4 milyon 562 bin m² sathi kaplama yapıldı.

- 2 milyon 285 bin m² kilit parke taş döşendi.

- 18 km yeni bağlantı yolu yapıldı.

- 750 km ova yolu asfaltlandı.

- 11 adet kavşağın akıllı trafik sistemi kapsamında sinyalizasyonu tamamlandı.

- İzmir’in yeni otogar projesi yarışmayla belirlendi.

- 2004 araçlık yeni otopark düzenlemesi yapıldı.

- Torbalı ve Çeşme itfaiye binaları hizmete girdi.

- 30 ilçede 73 noktada 60 otobüste, 19 vapurda Wizmir Net kullanımı sağlandı.

- Kentsel dönüşüm kapsamında 7 bölgede, 308 hektar alanda çalışma yapılıyor.

- İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 550,6 km içme suyu hattı yapıldı.

- 38 adet sondaj kuyusu açıldı.

- Dikili’de 169 km içme suyu hattı yenilendi.

- Çeşme’de 193 km, Foça’da 100 km içme suyu hattı yenileniyor.

- Tahtalı Barajı havzasına 9 bin fidan dikildi.

- 873 km dere temizliği yapıldı. 72 km uzunluğunda dere ıslah edildi.

- 4 pompa istasyonu ve 1 arıtma tesisine koku giderim sistemi kuruldu.

- Yağmur suyu ve atıksu kanallarını birbirinden ayırmak için master plan hazırlandı. 400 km yağmur suyu kanalı döşenerek atık suların Körfez’e ulaşması engellenecek.

- 60 km yağmursuyu hatta, 255 km kanalizasyon şebekesi yapıldı.

- Oşinografik İzleme Projesi ile Körfez 45 ayrı noktadan gözlem altına alındı.

- Mavi bayraklı plaj sayısı yüzde 25 artışla 52’ye ulaştı.

- İhale ile kiralanan eski Levent Marina alanında sosyal sportif ve akademik tesisler kuruluyor.

- Buca’da kentlilerin 3 bir m²’lik alanda toprakla, tarımla buluşacağı Portakal Vadisi projesinin temeli atıldı.

- Harmandalı’da 100 bin hanenin elektriğini üretecek kapasiteye sahip Biyogaz Tesisi hizmete girdi.

- Kurulan tıbbi atık tesisinde günde 20 bin ton atık sterilize ediliyor.

Kültür

- Türkiye’nin en yeni ve çağdaş opera binası Mavişehir’de yapılıyor.

- İzmir Şehir Tiyatrosu’nun kuruluş çalışmaları sürüyor.

- Yıldız Sineması ve Bıçakçı Han olarak bilinen iki yapı restore edilip kültür yaşamına kazandırılmak üzere 26 milyon TL’ye satın alındı.

- 466 konser ve dans gösterisi, 182 sinema gösterimi, 9 festival, bienal, 51 konferans, seminer, panelin yanı sıra kitap okumayı özendiren 10 etkinlik yapıldı.

- Şato Dijital Kütüphanesi’ni 22 bin 238 kişi ziyaret etti.

- Gezici Kütüphane Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Tire, Bayındır, Torbalı, Menderes ve Selçuk’ta 401 kişiye hizmet verdi.

- Dans ve Ritim Topluluğu, Çocuk Korosu, Çocuk Balesi, Çocuklara Piyano Dersleri, Mahalle Orkestrası, Kolektif Hayal Gücü, Anadolu Ateşi Dans Okulu, Flamenko Eğitimi, Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor etkinlikleri ile kültür sanat eğitimleri verildi.

Dünya Kenti

- Kemeraltı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi.

- 13 arkelojik kazıya destek verildi.

- İzmir Tarih ekibi 252 hektarlık Kadifekale-Agora-Kemeraltı aksında 19 alt bölgede çalışıyor.

- Eurovelo Avrupa Bisiklet Ağına 500 km ile dahil olduk.

- UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’na 400 sporcu katıldı.

- VISIT İzmir ile kentin 2 binden fazla tarihi ve doğal miras noktası dijital kütüphanede toplandı.

- Küçük Menderes Havzası’nda 30 dağ köyünü birbirine bağlayan Efeler Yolu yürüyüş rotası oluşturuldu.

- İzmir’i dünyanın ilk metropol Cittaslow’u yapmak için çalışmalar sürüyor.

- 2022 Terra Madre, 2021 Dünya Kültür Zirvesi, 2026 Botanik EXPO’ya İzmir ev sahipliği yapacak.

- Akdeniz Dilleri Eğitim Merkezi’nde 281 kursiyer eğitim alıyor.

- Fitch Ratings İzmir’in kredi notunu AAA olarak teyit etti.

- Narlıdere Metrosu’na 50 milyon avro finansman sağlayan Asya Altyapı Yatırım Bankası dünyada ilk bir belediyeye kredi verdi.

- Maraton İzmir’de 1500 kişi koştu.

- 19 Mayıs Yol Koşusu’na 1250 kişi katıldı.

- Balkan ve Avrupa Plaj Voleybolu şampiyonaları İzmir’de yapıldı.

- 1550 okula, 358 amatör spor kulübüne ayni ve nakdi yardım yapıldı.

- 750 engelli birey spora teşvik edildi.

- Bornova’da yarı olimpik yüzme havuzu inşa edildi.

Demokrasi:

- Muhtar Buluşmaları ve Seyyar Makam uygulamalarıyla tüm ilçelerde muhtar ve mahallelilerle buluşmalar düzenleniyor. Ortak akılla yerel sorunlara çözüm aranıyor.

- Katılımcılığı hayata geçirmek için birçok oda, dernek ve demokratik kitle örgütüyle düzenli toplantılar yapılıyor.

- 19 Şubat’tan itibaren Bizİzmir’e 43 bin 355 kişi üye oldu. 1 milyon 356 bin görüntülenme sayısına ulaşıldı. 4 bin 127 kişi 52 bin 521 TL’ye eşdeğer 525 bin 210 puan kazandı.