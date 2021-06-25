Batı ile gerginlik yaşayan Belarus’a S-400 verilmesi gündemde

25 Haziran 2021 Cuma, 14:23

Geçen yılki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan süreç ve son olarak Ryanair uçağı vakası nedeniyle Belarus ile Batı arasındaki ipler iyice gerilirken Moskova'dan Minsk'e savunma sistemleri tedarikiyle ilgili açıklama geldi.

Minsk'te düzenlenen MILEX-2021 Silah Fuarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boytsov, "Askeri ve teknik işbirliğiyle ilgili tüm konularda Belaruslu meslektaşlarımızla yakın temas içindeyiz. S-400 füze savunma sistemleri ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleri tedariki için başvuru olması halinde, bu konu en kısa sürede ele alınacak" dedi.

OCAK AYINDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ocak ayında açıklama yapan Belarus Hava Kuvvetleri Komutanı İgor Golub, S-300 sistemleriyle donatılmış olan füze savunma birliklerinin S-400 ve Pantsir-S sistemleriyle yeniden donatılması için anlaşma hazırlama sürecine devam ettiklerini belirtmişti.

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun zaferiyle sonuçlanan Ağustos 2020 seçimlerinden sonra muhalefetin protesto gösterilerine başlamasıyla birlikte Batı ile Belarus arasında alevlenen gerilimli süreç, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait yolcu uçağının bomba ihbarı nedeniyle Minsk'e zorunlu iniş yapmasıyla iyice tırmanmıştı.

Kaynak: Sputnik