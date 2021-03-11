Batman'da 2 öğrencinin öldüğü servisin sürücüsü tutuklandı

11 Mart 2021 Perşembe, 16:29

Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen müfettişlerin idari soruşturmayı sürdürdüğünü dile getiren Şahin, "15 öğrencimizin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Bunlardan ikisinin durumu biraz daha ağır seviyede. Diğerlerinin durumu iyi. Ağır olan iki hastamızın da durumu iyiye gidiyor." dedi.

Kazada yaralanan servis şoförünün taburcu edilmesinin ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındığını aktaran Şahin, konuyla ilgili Din Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın da ilçede bulunduğunu belirtti.

Minibüste olması gerekenin üstünde yolcu bulunduğunu bildiren Şahin, "Hemen hemen iki katı kadar yolcu olduğunu görüyoruz. İki tane de tekstil işçisi var. Dolayısıyla burada hem adli hem de idari soruşturmayı gerektirecek ihmaller ve cürümler olduğunu görüyoruz" bilgisini verdi.

TUTUKLANDI

Kazanın ardından başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında sürücü Eşref Yavuz, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sason İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu tamamlanan Yavuz, adliyeye sevk edildi. Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25 ÖĞRENCİ YARALANMIŞTI



Batman'ın Sason ilçesinde dün Eşref Yavuz idaresindeki 72 BC 774 plakalı öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu kardeşler Selim ve Yasemin Barlık hayatını kaybetmiş, sürücü ile 25 öğrenci yaralanmıştı.