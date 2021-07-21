Bayramın ikinci günü yola çıkanlar TEM’i kilitledi
İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için bayramın ikinci gününde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluştu. Bayramın ikinci gününde tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.
TEM Otoyolu Derince, Körfez, İzmit geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
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