BDDK, Atak Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Atak Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.
BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, Atak Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.
Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.
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